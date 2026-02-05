Presidenta de Venezuela se reúne con directivos de petroleras Repsol y Maurel & Prom

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez se reunió el miércoles con directivos de la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, petroleras que operan en el país bajo restricciones por las sanciones de Estados Unidos, según un comunicado de la estatal Petróleos de Venezuela.

Las reuniones se concretaron "en aras de seguir afianzando la soberanía energética"y con el objetivo de "consolidar alianzas estratégicas" que potencien la producción, indican dos publicaciones de Pdvsa en Telegram.

Venezuela aprobó recientemente una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera en medio de la presión de Estados Unidos, que empieza a flexibilizar sus sanciones un mes después de su incursión militar en Caracas que depuso al mandatario Nicolás Maduro.