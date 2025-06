Presidenta del COI Kirsty Coventry inicia trabajo frente a retos para Los Ángeles 2028

GINEBRA (AP) — El mundo al que Kirsty Coventry entra el lunes como la primera presidenta femenina y primera africana del Comité Olímpico Internacional ya es muy diferente al que fue elegida hace tres meses.

Tomemos en cuenta la sede de los próximos Juegos de Verano, como cara pública y la base financiera de la mayoría de los deportes olímpicos.

La ciudad, descrita la semana pasada como un "vertedero" por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está preparando para recibir a equipos de más de 200 naciones en julio de 2028.

La mayoría de los 11.000 atletas y miles más de entrenadores y oficiales que participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles habrán visto imágenes de militares siendo desplegados en contra de los deseos de los líderes de la ciudad y del estado.

Un número creciente de los países de origen de esos atletas enfrenta estar en una lista de prohibición de viajes dirigida por Trump, incluyendo el Zimbabue natal de Coventry, aunque a los participantes olímpicos se les prometen exenciones para venir a Estados Unidos. Varias jugadoras del equipo femenino de baloncesto de Senegal fueron negadas de visas para un viaje de entrenamiento a Estados Unidos, dijo el primer ministro del país.

Una primera reunión cara a cara con Trump es una prioridad para la nueva presidenta del COI.

Los seis Juegos Olímpicos de los 12 años del presidente saliente del COI, Thomas Bach Bach fueron sacudidos por escándalos de dopaje ruso y agresión militar, tensiones nucleares coreanas, una crisis de salud global y caos brasileño alimentado por la corrupción.

Aun así, Coventry hereda un COI con una sólida reputación y finanzas después de unos Juegos Olímpicos de París 2024 ampliamente elogiados, además de una lista de anfitriones de verano e invierno para la próxima década. Los riesgos y desafíos futuros son claros de ver.

Nuevo estilo de liderazgo

Para el primer día completo de la campeona olímpica de natación como presidenta el martes, había invitado a los 109 miembros del COI a reuniones a puerta cerrada sobre su futuro bajo el lema "Pausa y Reflexión".

"La forma en que me gusta liderar es con colaboración", dijo Coventry, quien fue ministra de deportes en Zimbabue durante los últimos siete años, a los periodistas el jueves.

Muchos, si no la mayoría, de los miembros quieren tener más voz en cómo el COI toma decisiones después de casi 12 años de control ejecutivo estricto de Bach. Fue un tema en los manifiestos de los otros candidatos a la elección, y el subcampeón en marzo, el vicepresidente del COI Juan Antonio Samaranch, liderará una de las sesiones.

"Me gusta que la gente diga: 'Sí, tuve voz y esta fue la dirección que tomamos'", dijo Coventry. De esa manera, obtienes un compromiso realmente auténtico. Eso podría significar más aportes de los miembros, si no un voto abierto y disputado, para decidir la sede de los Juegos Olímpicos de 2036. La decisión de 2036 La victoria de Coventry fue vista ampliamente como positiva para las ambiciones de India, y su familia más rica, de albergar los Juegos de Verano que seguirán a Los Ángeles en 2028 y Brisbane en 2032. Nita Ambani, la filántropa esposa del industrial Mukesh Ambani, ha sido miembro del COI desde 2016 y ayudó a promover la candidatura olímpica de India en París el año pasado. Ella y Coventry son vistas como cercanas, y la adjudicación de la sede de 2036 es una de las mayores decisiones pendientes. "Es una pregunta abierta", dijo Coventry a los periodistas el jueves. "Para mí, como presidenta, necesito poder mantenerme neutral". Catar está postulando para los Juegos de Verano por cuarta vez y Arabia Saudí también está interesada. Una candidatura regional de Oriente Medio podría ser una solución política y logística. Un legado de Bach es la política de acelerar a los postulantes bien conectados hacia negociaciones exclusivas para un voto de aprobación por parte de los miembros del COI. El regreso de Rusia En algún momento de la presidencia de Coventry, Rusia podría posiblemente regresar por completo a la familia olímpica. No está claro exactamente cuándo, a menos de ocho meses de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de 2026 en Milán. Los atletas rusos han enfrentado una prohibición más amplia en los deportes de invierno que en los de verano durante la invasión militar de Ucrania. Incluso el estatus neutral para que los rusos individuales compitan parece esquivo. Vladimir Putin ofreció "sinceras felicitaciones" por la victoria electoral de Coventry, con el Kremlin elogiando su "alta autoridad en el mundo deportivo". Sin embargo, parece haber poco margen para que el COI levante su suspensión formal del Comité Olímpico Ruso impuesta en 2023 debido a una apropiación territorial en la administración deportiva. Cuatro cuerpos deportivos regionales en el este de Ucrania fueron tomados bajo control ruso. Coventry dijo que pedirá a un grupo de trabajo que revise la política del COI relacionada con los atletas de países involucrados en guerras y conflictos. Igualdad de género Los primeros Juegos de Verano bajo una presidencia femenina serán los primeros con una mayoría de plazas de cuota de atletas para mujeres. Se promete otro grupo de trabajo para abordar cuestiones de elegibilidad de género, después de la agitación en torno al boxeo femenino y dos medallistas de oro en París. El nuevo organismo rector del boxeo mundial dijo el mes pasado que introducirá pruebas de sexo obligatorias.

Coventry a menudo afirma la importancia de los "Valores Olímpicos", que incluyen la paridad de género, la inclusión e inspirar a los jóvenes a través del deporte. “Eso es algo que nunca, nunca, nunca podemos comprometer y tenemos que estar orgullosos de eso”.

Mantenimiento del COI

El programa de patrocinadores de primer nivel olímpico podría haber alcanzado su punto máximo en París con 15 socios que ganaron al COI más de US$1600 millones en efectivo y servicios en los últimos dos años.

La lista de patrocinadores se reduce a 11 después de que los tres patrocinadores japoneses y la empresa tecnológica estadounidense Intel no renovaron, aunque se promete un nuevo patrocinador importante de India.

Los ingresos totales fueron de US$7700 millones para 2021-24, incluyendo US$3250 millones de ingresos por transmisión en 2024. Esto ayuda a financiar la operación de medios del Canal Olímpico en Madrid y alrededor de 700 empleados en Lausana. Los costos de salario y personal superaron los US$250 millones el año pasado.

Aunque el futuro panorama de la transmisión es difícil de predecir, el COI ha dicho que ya se han asegurado US$7400 millones hasta 2028 y US$4000 millones para el ciclo comercial 2033-36. Esa suma se incrementó en marzo con un acuerdo fundacional de US$3000 millones.

NBC renovó para dos Juegos Olímpicos más hasta los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2034 y los Juegos de Verano de 2036 que parecen destinados a Asia.

El COI también tiene un acuerdo de 12 años con Arabia Saudí hasta 2036 para albergar unos Juegos Olímpicos de Esports, aunque el lanzamiento se retrasa hasta al menos 2027.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.