Presidenta del museo del Louvre presenta su dimisión a Macron, que la acepta

La presidenta del museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó su dimisión, anunció este martes la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, quien la aceptó para dar un "nuevo impulso" a esta institución sacudida por un espectacular robo de joyas en octubre.

"El jefe del Estado la aceptó, saludando un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte para llevar a cabo grandes proyectos de seguridad, de modernización y el proyecto 'Louvre-Nuevo Renacimiento'", indicó la presidencia en un comunicado.

Este turístico museo parisino se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el robo de joyas, así como por problemas de fugas de agua, huelgas de personal y de fraude en los boletos de entrada.