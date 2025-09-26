Presidenta del tribunal francés que condenó a Sarkozy recibe amenazas de muerte, dice sindicato

El mayor sindicato de magistrados judiciales de Francia indicó este viernes que denunció ante la justicia las amenazas dirigidas contra la presidenta del tribunal que condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de cárcel y ordenó su encarcelamiento.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado el jueves a cinco años de cárcel por asociación ilícita, en el caso sobre la presunta financiación ilegal por Libia de su campaña electoral de 2007.

El conservador, que dirigió Francia entre 2007 y 2012, va camino de ser el primer expresidente francés en acabar entre rejas, ya que el tribunal de París pidió la aplicación provisional de la pena.

La Unión Sindical de Magistrados (USM) "está preocupada por la designación pública de los magistrados, tanto de la fiscalía como de la sala, como enemigos políticos y por las consecuencias, aunque sean indirectas, que se derivan de ello: amenazas de muerte o de violencia grave", escribió en un comunicado.

Según el secretario general adjunto de la USM, Aurélien Martini, la magistrada está siendo objeto de amenazas de muerte y de agresiones violentas en las redes sociales, donde se publicó su foto. "Estamos atentos y preocupados", declaró a AFP.

Por su parte, el Sindicato de la Magistratura (SM) denunció los ataques de "una parte de la clase política", que considera que la condena del expresidente fue "fruto de un 'acoso', incluso de una 'venganza', por parte de la justicia".

"Estas acusaciones constituyen una distracción que no debe engañar a nadie", opinó el sindicato.

