Presidenta electa de Costa Rica asume como ministra para organizar transición

La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, asumió este miércoles como ministra jefa de gabinete para organizar la transición del poder, un hecho inédito en el país centroamericano, anunció el mandatario Rodrigo Chaves.

Fernández, politóloga de 39 años que ganó en primera vuelta las elecciones del domingo pasado con el 48% de los votos, dirigirá el Ministerio de la Presidencia, un puesto clave que ya ocupó en la administración de Chaves antes de dedicarse a la campaña.

"Estamos comprometidos a trabajar juntos, a que haya una transición sin baches, sin costuras, sin huecos; una transición efectiva", dijo Chaves en rueda de prensa junto a Fernández, a quien entregará el mando el próximo 8 de mayo.

En una decisión que anticipa un enroque, Chaves anunció el nombramiento y dejó abierta la posibilidad de asumir él mismo el Ministerio de la Presidencia del gobierno de Fernández.

"Ella ha sido mi subalterna y no veo raro ser subalterno de ella (...). No me da alergia la idea de servirle a ella como ministro de la Presidencia", dijo el gobernante, al señalar que aún está en conversaciones.

El titular de esa cartera es también el vínculo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, donde Fernández contará con una mayoría absoluta de 31 de 57 diputados.

Chaves, quien según la oposición será el poder detrás del trono, ha estado enfrentado con los poderes del Estado, lo que presagia que siga el enfrentamiento si llega a dirigir ese ministerio.

"Me entusiasma sobremanera incorporarme de lleno en el proceso de transición como ministra a colaborar con el desarrollo de proyectos, a trabajar codo con codo con los jerarcas del gabinete", declaró la presidenta electa.

La presidenta electa promete una política de seguridad de mano dura, inspirada en el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enfrentar la violencia del narcotráfico que según el gobierno es culpa del poder judicial.

Fernández dice ser la "heredera" política de Chaves, acusado por la oposición de llevar a Costa Rica por la senda del autoritarismo.