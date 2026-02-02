Presidenta electa de Costa Rica dice que cuenta con Bukele en su estrategia contra el narco

La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, dijo este lunes que cuenta con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para "llevar a buen" puerto su estrategia de combate al narcotráfico.

Bukele, quien dialogó con Fernández tras su victoria aplastante en las elecciones del domingo, ya asesora al actual gobierno de Rodrigo Chaves en la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.

En la conversacion, Bukele "una vez más reitera su compromiso de seguir colaborándonos y cooperando para que el país lleve ese proyecto (de la cárcel) y muchos otros más, donde El Salvador es ejemplo, a buen puerto", dijo la futura mandataria en rueda de prensa.