Presidenta encargada de Venezuela dice que 626 personas han sido excarceladas

23 ene (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el viernes que 626 personas han sido excarceladas hasta la fecha y anunció que le solicitará al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas una verificación de la lista de liberados

Rodríguez no dio mayores detalles de las excarcelaciones que están ocurriendo después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, que niega

"El día lunes yo tendré una llamada telefónica con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, y ahí le voy a pedir que él a través de su oficina verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela", dijo Rodríguez al volver a señalar que "hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira"

Grupos de derechos humanos han señalado que las excarcelaciones han avanzado lentamente. El no gubernamental Foro Penal informó el jueves que 154 presos políticos han sido liberados desde el 8 de enero