Presidenta encargada de Venezuela dice que abordó con Trump agenda de trabajo bilateral

14 ene (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles que sostuvo una conversación telefónica "larga, productiva y cortés" con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

También "abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos", agregó Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram.

Rodríguez se juramentó como presidenta encargada de Venezuela días después de que las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaran a cabo una operación en Caracas para capturar al mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero. El gobierno de Rodríguez dice que Maduro fue secuestrado.

Poco antes, Trump se había referido a la conversación, a la que calificó de "estupenda". El mandatario también alabó a Rodríguez, catalogándola de "persona fantástica". "Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella, yo he hablado con ella esta mañana. Hemos tenido una larga conversación telefónica. Hemos hablado de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", señaló el republicano. "Estamos logrando avances tremendos mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse".

En la llamada "abordamos muchos temas como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera", agregó Trump.

La conversación se dio un día antes de que Trump reciba en la Casa Blanca a María Corina Machado, líder opositora venezolana que recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. (Redacción Reuters, editado por Javier Leira)