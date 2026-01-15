Presidenta encargada de Venezuela pide a EEUU "respeto por la dignidad" de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela pidió el jueves "respeto por la dignidad" de Nicolás Maduro, depuesto en un bombardeo de Estados Unidos y llevado a ese país para enfrentar un juicio por narcotráfico.

"El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad", dijo Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina en Venezuela. "Es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del presidente Nicolás Maduro y respeto por la dignidad e integridad de la primera dama" Cilia Flores, también detenida.

Rodríguez presentó ante el Parlamento el discurso anual presidencial en lugar de Maduro.