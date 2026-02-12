Presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez, dice que fue invitada a EE. UU., según la NBC

WASHINGTON, 12 feb (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que fue invitada a Estados Unidos, según una entrevista publicada el jueves por NBC News, coincidiendo con la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Caracas.

"Me han invitado a Estados Unidos", afirmó Rodríguez, según se cita en la entrevista. "Estamos contemplando la posibilidad de ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo".

Rodríguez, exvicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, asumió como presidenta encargada de Venezuela a principios de enero, después de que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro.

Ella y Wright enfrentan la titánica tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras décadas de falta de inversión, mala gestión y sanciones estadounidenses, priorizando a los inversores estadounidenses.

Sin embargo, Rodríguez declaró a NBC que cree que Maduro, quien está detenido en Estados Unidos bajo cargos de drogas y armas, sigue siendo el líder legítimo de su país.

"Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes", afirmó.

(Reporte de Doina Chiacu; edición de Susan Heavey. Editado en español por Natalia Ramos)