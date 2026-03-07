Presidenta encargada de Venezuela se compromete a diálogo en un mensaje a Trump

7 mar (Reuters) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el sábado que el "diálogo diplomático" con Estados Unidos es la forma de resolver las diferencias entre ambos países, después de que ambos gobiernos acordaran restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

Los gobiernos de ambos países anunciaron esta semana el restablecimiento de las relaciones dos meses después de que Estados Unidos en una operación nocturna en Caracas y fuera llevado junto con su esposa, Celia Flores, a Nueva York, donde se encuentran encarcelados. Ambos se declararon el 5 de enero de cargos de narcotráfico que podrían llevarlos a prisión durante décadas.

"Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países", escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Rodríguez fue nombrada en el cargo tras la captura de Maduro. La mandataria encargada ha trabajado con Washington desde entonces y Trump la ha elogiado en público por cooperar con Estados Unidos y ha dicho que Venezuela es "nuestro nuevo amigo y socio".

(Reporte de Brendan O'Boyle y Adriana Barrera; editado por Edmund Klamann)