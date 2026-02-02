Presidenta encargada de Venezuela se reúne con enviada de EEUU

2 feb (Reuters) - El gobierno venezolano dijo el lunes que la ⁠presidenta encargada, Delcy ⁠Rodríguez, se reunió con la enviada estadounidense, Laura Dogu, en el marco de la reanudación gradual de las ⁠relaciones bilaterales, ‌interrumpidas en ​2019.

El gobierno dijo en un comunicado que el encuentro ​tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores para ‌abordar la agenda de trabajo entre Venezuela ‌y Estados Unidos.

El hermano ​de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asistió a la reunión al igual que el canciller Yván Gil, con quien Dogu se reunió el fin de semana tras su llegada a Caracas.

“Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se han trazado una hoja ⁠de ruta para abordar asuntos de interés bilateral, por la vía del ​diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y el derecho internacional”, añadió un comunicado de prensa presidencial.

Tras meses de intensa tensión, Estados Unidos capturó al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro hace un mes, lo que desencadenó una serie de cambios ⁠en el país, incluyendo la juramentación de Rodríguez como presidenta encargada, ​una profunda reforma a la ley de hidrocarburos y la liberación de algunos presos políticos.

Rodríguez ha declarado que busca unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas ‍con Estados Unidos, mientras que Trump ha afirmado que la relación con el gobierno encargado marcha bien.

Ambos países han llegado a un acuerdo para exportar crudo venezolano por valor de hasta 2.000 millones de dólares ​a Estados Unidos, y el viernes Rodríguez anunció una propuesta de "ley de amnistía" para cientos de presos en el país, una medida exigida desde hace ‍tiempo por la oposición y grupos de derechos humanos. (Redacción Reuters )