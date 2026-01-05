Presidenta interina de Venezuela crea comisión para liberación de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó este domingo una comisión que buscará la liberación del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses que los sacaron del poder.

Acusado de narcotráfico y terrorismo, Maduro fue recluido el sábado en una cárcel de Nueva York y este lunes debe comparecer ante un juez en esa ciudad.

La comisión "de alto nivel" fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. Estará presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil.

Rodríguez dirigió este domingo su primera reunión de Consejo de Ministros, un día después de asumir temporalmente la presidencia con el aval de la corte suprema y de las fuerzas militares.