Presidenta interina de Venezuela describe llamada con Trump como "productiva y cortés"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió el miércoles como "productiva y cortés" la "larga" llamada que sostuvo con su par estadounidense Donald Trump, que antes la calificó como una "persona formidable".

"Sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", escribió Rodríguez en su cuenta en Telegram. "Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos".

Rodríguez asumió el poder tras la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero durante un bombardeo estadounidense en Caracas. La gobernante interina no mencionó en su mensaje lo que antes denunció como el "secuestro" de su antecesor.