Presidenta interina de Venezuela designa nuevo ministro de Comunicación

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes tres nuevos cambios en su gabinete que incluyen al Ministerio de Comunicación e Información.

Estos nombramientos, así como la reforma del sector petrolero anunciada la víspera, se producen en medio del vuelco de la relación con Estados Unidos tras la captura y el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro durante un bombardeo a Caracas el pasado 3 de enero.

Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro y asumió el gobierno de forma interina, anunció en redes que el nuevo responsable de la comunicación del gobierno será Miguel Pérez Pirela, "filósofo, escritor y comunicador" convocado para fortalecer "la batalla comunicacional en defensa de la verdad" en el país caribeño.

Freddy Ñáñez, quien estuvo al frente del ministerio de Comunicación desde 2020, fue nombrado ministro de Ecosocialismo (Ambiente).

También sustituyó al titular de Transporte por el vicealmirante Aníbal Coronado, un militar del entorno más cerrado de Maduro que antes ocupaba el Despacho de la Presidencia.

En días posteriores al ataque estadounidense, la presidenta interina también sustituyó al jefe de la guardia presidencial y al ministro de Economía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que habló por teléfono con Delcy Rodríguez, en el primer contacto público entre ambos tras el derrocamiento de Maduro.

Trump se refirió a Rodríguez como "una persona formidable", en lo que marca un giro en la relación entre Washington y Caracas.

Maduro y Flores encaran en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.

El ataque estadounidense dejó un centenar de muertos, según cifras oficiales.