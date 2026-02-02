Presidenta interina de Venezuela se reúne con jefa de misión diplomática de EEUU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el lunes a la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, como parte del proceso de reanudación de las relaciones bilaterales, informó el ministro de Comunicación.

"Este encuentro en el Palacio de Miraflores se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", indicó Miguel Pérez Pirela en su cuenta en Telegram.

Dogu llegó el sábado al país para retomar relaciones rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos.

Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, dio un giro a las relaciones con Washington luego de asumir el poder como mandataria encargada.

El presidente estadounidnese Donald Trump dice hablar frecuentemente con Rodríguez y se refiere a ella como una persona "formidable".

La embajadora Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.