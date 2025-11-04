Presidenta mexicana desmiente reporte sobre posible misión militar EEUU en su país

(Actualiza con contexto a partir de segundo párrafo.)

CIUDAD DE MÉXICO, 4 nov (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el martes que una acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México "no va a ocurrir", a pesar de que ese país ha intensificado sus esfuerzos militares, incluidos ataques que han dejado personas muertas, en América Latina en los últimos meses.

Los comentarios de Sheinbaum surgieron en respuesta a una pregunta sobre un reporte de NBC News publicado el lunes, que decía que Estados Unidos había comenzado la planificación detallada de una nueva misión anticárteles de la droga dentro de México, incluyendo el envío de tropas y oficiales de inteligencia al país.

"Eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además no estamos de acuerdo", dijo la presidenta durante su conferencia de prensa matutina habitual cuando se le preguntó sobre el informe de NBC.

Sheinbaum ha rechazado repetidamente la acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México, incluidas las ofertas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas estadounidenses para ayudar a combatir los cárteles.

Desde principios de septiembre, los ataques estadounidenses contra presuntos buques de narcotraficantes en el Pacífico oriental y el Caribe han causado la muerte de decenas de personas. El gobierno de Trump acusó a las víctimas de ser narcotraficantes, sin presentar pruebas.

(Reporte de Ana Isabel Martínez y Laura Gottesdiener; editado por Adriana Barrera y Kylie Madry)