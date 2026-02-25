Presidenta mexicana presenta reforma electoral para reducir costos y diputados elegidos por partidos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó el miércoles una reforma constitucional para cambiar el sistema electoral que propone reducir la representación de parlamentarios elegidos por los partidos y disminuir un 25% el costo de las elecciones al rebajar los fondos para la autoridad electoral y los partidos.

El proyecto también incluye la eliminación del sistema que ofrece resultados preliminares en la noche de la votación y que se espere por los cómputos finales, algo que podría generar mucha incertidumbre entre la población.

Además, la iniciativa busca prohibir la utilización de inteligencia artificial y bots en las campañas, una mayor fiscalización de los recursos para evitar donaciones en efectivo o fondos de procedencia ilícita y promover el voto de los emigrantes. No incluye la eliminación de los fueros de los parlamentarios, lo que siempre ha sido criticado.

Cambiar el sistema electoral mexicano era una aspiración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que no pudo sacar adelante su administración por no contar con la mayoría parlamentaria suficiente.

Sheinbaum, en el poder desde octubre de 2024, organizó un gran equipo para elaborar la propuesta que se debatirá en el Congreso previsiblemente la próxima semana.

Limitar el peso de los partidos a través de parlamentarios que no son votados directamente por la ciudadanía —los llamados plurinominales— ha sido una exigencia desde hace tiempo.

La principal crítica de la oposición es que los recortes en el Instituto Nacional Electoral puedan comprometer la independencia y profesionalidad de ese organismo.

“No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina. Pero subrayó que “todos (los candidatos) tienen que ir a territorio a conseguir el voto”.

La iniciativa también reducirá la propaganda electoral en los medios. El partido oficialista Morana, que gobierna no sólo a nivel federal sino en la mayoría de los estados, da conferencias diarias o semanales, lo que en las últimas elecciones fue denunciado por observadores como una forma de propaganda encubierta.

La propuesta electoral llega después de la polémica reforma del Poder Judicial cuestionada dentro y fuera del país que puso bajo el control del partido oficialista los más altos tribunales tras unas votaciones que tuvieron una participación mínima e innumerables problemas, aunque Sheinbaum las consideró un ejemplo de la democracia mexicana.