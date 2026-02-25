Presidenta México presenta reforma electoral, busca democracia "más participativa" y reducir gasto

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el miércoles ‌una esperada iniciativa de reforma ‌a ⁠la ley electoral que enviará la próxima semana al Congreso y que, según dijo, busca lograr una democracia "más participativa" y reducir el gasto en ​las campañas.

Los puntos ⁠centrales ⁠de la propuesta, anticipados por la mandataria, había causado temores de sus detractores por ​el riesgo de que los cambios afectaran a la representación de los partidos y ‌concentraran el poder en el oficialista Morena. Además, el ​plan surge tras la reforma ​masiva al sistema judicial que realizó el oficialismo el año pasado, un paso que según los críticos podría poner en peligro el estado de derecho.

"No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único", dijo Sheinbaum al presentar el proyecto en su conferencia de prensa diaria. "Se ​mantiene la representación proporcional, pero hay que buscar el voto", agregó.

Al requerir cambios a la Constitución, la propuesta, una promesa ⁠de campaña de la presidenta, necesita la aprobación de al menos dos tercios de cada una de ‌las dos cámaras del Congreso, un umbral que el partido oficialista Morena no alcanza sin el voto de sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PV), que se han opuesto a los puntos más importantes de la iniciativa.

La reforma presentada por Sheinbaum plantea modificar el modo en que se eligen los diputados plurinominales, para eliminar las listas impuestas desde los partidos ‌políticos y que los candidatos vayan "al territorio para buscar el voto".

Además, busca disminuir el costo ⁠de las elecciones, con una reducción del árbitro electoral INE, recortar el presupuesto para ‌los partidos políticos y reducir el costo de los Congresos estatales ⁠y de funcionarios municipales.

También contempla medidas contra el nepotismo, ⁠ya que busca prohibir que familiares directos hereden o compitan inmediatamente por el cargo de un pariente saliente.

Durante su sexenio, Andrés Manuel López Obrador, el predecesor de Sheinbaum, buscó varias veces una reforma electoral acusando que los procesos electorales eran muy caros. En 2022 propuso ‌desaparecer el INE, eliminar los tribunales electorales ​locales, acabar con el financiamiento público ordinario de los partidos políticos y permitir el financiamiento privado. Sin embargo, el proyecto se desechó al no alcanzar la mayoría calificada de votos.

Posteriormente, buscó otros cambios pero fueron detenidos por la ‌suprema corte.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Diego Oré; Editado por Lizbeth Díaz)