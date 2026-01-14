Presidenta Rodríguez afirma que proceso de liberación de prisioneros en Venezuela no ha finalizado

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez afirmó el miércoles que la liberación de un número importante de venezolanos y extranjeros encarcelados no ha culminado y que ese proceso se mantiene en coordinación con los órganos de justicia.

“Este proceso se mantiene abierto", dijo la mandataria en declaraciones a la prensa en la sede de gobierno mientras estaba acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.

La presidenta en funciones negó que el gobierno haya incumplido con el anuncio realizado días atrás de que liberaría a un número importante de extranjeros y venezolanos. “Al día de hoy podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, destacó.

Los comentarios de Rodríguez se produjeron en medio de los insistentes reclamos de familiares de los presos en Venezuela por su “libertad plena” luego de denunciar que las autoridades solo han excarcelado una pequeña fracción de los más de 800 que se encuentran encerrados por motivos políticos.