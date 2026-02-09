Presidenta Sheinbaum confirma que envíos de crudo mexicano a Cuba están parados actualmente

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó el lunes que los envíos de crudo desde su país a Cuba se encuentran detenidos, mientras se buscan vías para poder retomarlos tras las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a las naciones que suministren petróleo a la isla caribeña. La semana pasada, funcionarios mexicanos dijeron que estaban evaluando cómo enviar combustible a Cuba para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la isla, como la electricidad y el transporte, sin provocar represalias por parte de Washington. Dos embarcaciones con más de 800 toneladas de víveres salieron el domingo de México para apoyar a la isla. Tras el bloqueo estadounidense a los petroleros venezolanos en diciembre y la dramática captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero, cesaron los envíos de petróleo venezolano a Cuba. Esto dejó a México como el mayor proveedor de la isla. No obstante, a mediados de enero, el gobierno mexicano detuvo los envíos de petróleo crudo y productos refinados en medio de la presión de la administración de Donald Trump, que posteriormente amenazó con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla de gobierno comunista.

El Gobierno estadounidense argumentó para hacerlo que Cuba representa una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, una afirmación que La Habana niega. La semana pasada el gobierno cubano anunció que implementará un plan de contingencia para enfrentar la "aguda escasez de combustible". La isla más grande del Caribe necesita importar combustible para cubrir dos tercios de sus necesidades energéticas, y en los últimos días se han registrado cortes de electricidad y largas colas en las gasolineras. (Reporte de Ana Isabel Martínez)