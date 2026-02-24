Presidenta Sheinbaum dice hay "todas las garantías" para que se realice el Mundial en México

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que existen "todas las garantías" para que el país albergue el Mundial de fútbol que acogerá este año junto con Estados Unidos y Canadá, a pesar de los incidentes registrados en los últimos días tras la detención y muerte de un líder del narcotráfico.

Al ser consultada en su rueda de prensa diaria sobre qué garantías había para que México sea una de las sedes del torneo de la FIFA, la mandataria respondió: "todas las garantías".

Cuando se le repreguntó si no había riesgos para los visitantes, Sheinbaum dijo que no hay "ningún riesgo".

El Mundial de este año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El país latinoamericano albergará 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Guadalajara y el estado de Jalisco, del que es capital, fueron escenario de episodios de violencia en las calles tras la captura y muerte del líder del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho" el fin de semana.

En el estadio Azteca de la capital se jugará el partido inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica.

