Presidenta suiza habla de paz y reconstrucción con la primera ministra ucraniana

BERLÍN, 28 ago (Reuters) - La presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, y la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, debatieron el jueves en Berna sobre el proceso de paz y la reconstrucción de Ucrania, según informó el Gobierno suizo. Los países anunciaron 12 proyectos que serán dirigidos por empresas suizas y apoyados por el Gobierno suizo como parte de la reconstrucción de Ucrania en las áreas de infraestructuras, transporte público, sanidad y retirada humanitaria de minas.

Entre las empresas seleccionadas figuran Geberit, que planea instalar instalaciones sanitarias, Divario, que levantará viviendas prefabricadas, y Roche Diagnostics, que construirá un laboratorio médico.

El Gobierno suizo aporta unos 100 millones de francos suizos (US$124,70 millones) para apoyar a las empresas.

(US$1 = 0,8019 francos suizos) (Información de Madeline Chambers, edición de Miranda Murray; editado en español por Patrycja Dobrowolska)