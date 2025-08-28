Presidenta suiza habla de paz y reconstrucción con la primera ministra ucraniana
- 1 minuto de lectura'
BERLÍN, 28 ago (Reuters) - La presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, y la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, debatieron el jueves en Berna sobre el proceso de paz y la reconstrucción de Ucrania, según informó el Gobierno suizo. Los países anunciaron 12 proyectos que serán dirigidos por empresas suizas y apoyados por el Gobierno suizo como parte de la reconstrucción de Ucrania en las áreas de infraestructuras, transporte público, sanidad y retirada humanitaria de minas.
Entre las empresas seleccionadas figuran Geberit, que planea instalar instalaciones sanitarias, Divario, que levantará viviendas prefabricadas, y Roche Diagnostics, que construirá un laboratorio médico.
El Gobierno suizo aporta unos 100 millones de francos suizos (US$124,70 millones) para apoyar a las empresas.
(US$1 = 0,8019 francos suizos) (Información de Madeline Chambers, edición de Miranda Murray; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
