Presidenta UE propone sanciones y la suspensión parcial del comercio con Israel por guerra en Gaza

ESTRASBURGO, Francia (AP) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que planea proponer sanciones y una suspensión parcial del comercio con Israel debido a la guerra en Gaza.

La UE, compuesta por 27 naciones, está profundamente dividida en su enfoque hacia Israel y los palestinos, y no está claro si se encontrará una mayoría que respalde las sanciones y medidas comerciales.

Von der Leyen añadió que la Comisión "establecerá un grupo de donantes para Palestina el próximo mes", parte del cual se centrará en la futura reconstrucción de Gaza. Los eventos en Gaza y el sufrimiento de los niños y las familias "han sacudido la conciencia del mundo", afirmó.

"Nunca se puede usar el hambre provocada por el hombre como arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad. Esto debe detenerse", añadió, ante los aplausos en el Parlamento Europeo durante su reunión en Estrasburgo, Francia.

Los comentarios de Von der Leyen se produjeron al día siguiente de que el ejército de Israel advirtiera a los residentes de la Ciudad de Gaza que evacuaran, mientras planea tomar el control de lo que describe como el último bastión restante de Hamás, donde cientos de miles de personas permanecen bajo condiciones de hambruna.

La advertencia se produjo el martes, antes de un ataque israelí contra los líderes de Hamás en Qatar, donde las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza parecían estar estancadas. Las advertencias dirigidas a la Ciudad de Gaza son las primeras que llaman a una evacuación total.

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles israelíes. Cuarenta y ocho rehenes continúan retenidos dentro de Gaza, y se cree que unos 20 siguen vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a más de 64.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes. Dice que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

Grandes partes de las principales ciudades han sido completamente destruidas y alrededor del 90% de los aproximadamente 2 millones de gazatíes se ha visto desplazado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.