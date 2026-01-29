Presidenta venezolana califica de "salto histórico" nueva ley petrolera

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, celebró el jueves la aprobación de una nueva ley petrolera que abre la industria al sector privado, como resultado de "pasos importantes" en la relación con Estados Unidos tras hablar con el mandatario Donald Trump.

"Esta ley nos permite el verdadero salto histórico, cualitativo para convertir estas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la felicidad más grande del planeta que puede tener un pueblo", dijo Rodríguez en una marcha organizada por el chavismo para celebrar la aprobación de la ley.

La mandataria se refirió igualmente a la llamada de este jueves con Trump, en la que discutieron la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y nuevas inversiones. "Estamos dando pasos históricos", dijo, "estamos dando pasos importantes"