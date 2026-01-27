Presidenta venezolana dice que EE. UU. empezó a desbloquear fondos congelados por sanciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados del país, como parte de una "agenda de trabajo" con el gobierno del mandatario Donald Trump.

Sanciones internacionales provocaron el bloqueo de recursos pertenecientes a Venezuela, que ahora puede acceder a estos gracias a acuerdos suscriptos entre presidencia interina y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

"Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países", dijo Rodríguez en una alocución en la televisión estatal VTV.

Rodríguez no especificó el monto de los fondos desbloqueados.

"Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos, como con el secretario (Marco) Rubio, con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo", afirmó la presidenta interina.

El ahora depuesto Maduro estimó en 2022 que los fondos bloqueados por las sanciones internacionales equivalían a unos US$30.000 millones.

Desde que asumió la presidencia interina el 5 de enero Rodríguez ha alcanzado acuerdos energéticos con Estados Unidos.

Trump ha dicho que administrará los negocios petroleros de Venezuela; no obstante, Rodríguez señala que su gobierno no obedece a factores externos.