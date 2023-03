Presidente argentino inaugura sesiones del congreso con fuerte crítica a la justicia

BUENOS AIRES, 1 mar (Reuters) - El presidente argentino, Alberto Fernández, inauguró el miércoles las sesiones ordinarias del Parlamento con severas críticas a la Justicia, con la que mantiene una larga disputa por fallos que ha considerado polémicos.

La pelea entre Fernández y miembros de la Corte Suprema podría volverse un problema político clave este año, ya que afectará el desarrollo de las campañas electorales para los comicios presidenciales de octubre.

"El Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos", dijo Fernández en su discurso frente a los legisladores y a integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de una condena a la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández en un caso por corrupción en 2022, la coalición oficialista Frente de Todos inició el proceso para realizar un juicio político a cuatro jueces de la Corte Suprema, con final incierto en el Congreso.

"Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición", dijo el mandatario de centroizquierda ante abucheos de legisladores opositores.

Fernández consideró que la condena a su vicepresidenta busca su "inhabilitación política", ya que podría afectar su eventual candidatura presidencial en los comicios generales.

El peronismo oficialista aún no definió a sus precandidatos, en medio de disputas entre las facciones representadas por Fernández y su vicepresidenta, quien es considerada la dirigente más poderosa de la coalición de gobierno. (Reporte de Nicolás Misculin. Editado por Lucila Sigal)

Reuters