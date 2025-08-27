Presidente argentino Milei abandona acto de campaña tras agresión

(Añade cita y detalles)

BUENOS AIRES, 27 ago (Reuters) - El presidente ultraliberal Javier Milei debió abandonar el miércoles un acto de campaña en los suburbios de Buenos Aires por las agresiones de manifestantes que arrojaron proyectiles contra el auto del mandatario.

El polémico presidente lideraba una caravana de coches que recorría el distrito de Lomas de Zamora -al sur de Buenos Aires- en campaña para los comicios de medio término cuando un grupo que cantaba contra el Gobierno le arrojó botellas y otros objetos contundentes, según un testigo de Reuters.

Medios locales mostraron piedras que también habrían sido arrojadas contra Milei, quien ha desarrollado un feroz ajuste del gasto público desde que asumió el poder en 2023, que afectó mayormente a pensionados, docentes y médicos.

"Cayeron piedras muy cerca del presidente. Se puso muy violento", aseguró a la televisión local José Luis Espert, candidato a senador por La Libertad Avanza, quien acompañaba a Milei en la caravana.

Las imágenes de televisión mostraron enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores al presidente, en un distrito gobernado hace años por el poderoso peronismo.

Milei apuesta a que un triunfo en los comicios legislativos de octubre le permita profundizar su proyecto ultraliberal, que actualmente encuentra una férrea oposición en el Congreso.

Las elecciones tendrán en septiembre una antesala difícil para el oficialismo con la votación de medio término de la provincia de Buenos Aires, el mayor centro de poder del peronismo de centroizquierda, de resultado incierto. (Reporte de Nicolás Misculin y Horacio Soria; Editado por Jorge Otaola y Walter Bianchi)