Presidente argentino Milei dice hace falta reforma fiscal, entre otros cambios en 2026

BUENOS AIRES, 1 mar (Reuters) - Argentina necesita modificar su esquema impositivo, dijo el domingo el presidente libertario Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde también señaló que en 2026 su Gobierno buscará realizar otras reformas a las que también considera imprescindibles.

"Necesitamos menores impuestos porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al recaudador de turno", dijo Milei, que añadió que este año buscará obtener reformas en el sistema electoral del país en el Congreso, como también modificaciones en el código penal.

El Gobierno de Milei obtuvo un fuerte triunfo político el viernes, cuando el Congreso aprobó una disputada reforma laboral, luego de lograr un holgado triunfo en las elecciones de medio término celebradas en octubre.

(Reporte de Maximilian Heath)