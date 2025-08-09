Presidente argentino Milei dice que prohibirá a Tesoro financiar gasto con emisión

BUENOS AIRES, 8 ago (Reuters) - El presidente argentino Javier Milei dijo el viernes que a partir del lunes el Tesoro argentino no podrá financiar gasto primario con emisión monetaria, en un mensaje que fue transmitido por cadena nacional en el país sudamericano.

Milei, un político libertario de derecha, dijo en un mensaje grabado que el lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía donde señalará la medida, que en los hechos ya se estaba practicando. "Esta es una medida que hoy estamos formalizando", señaló.

A su vez, el presidente de Argentina dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley que penalizará presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal, sin aclarar cuándo lo presentaría.

Milei, que asumió a fines de 2023, ha señalado que su principal objetivo es el equilibrio fiscal y la única solución a la crisis económica argentina. Opositores denuncian que los fuertes recortes fiscales realizados por el Gobierno están teniendo un fuerte impacto social y haciendo crecer la pobreza.

(Reporte de Maximilian Heath)