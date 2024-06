presidente argentino milei podría viajar a china para reunión con xi

(Actualiza con comentario del Gobierno)

BUENOS AIRES, 13 jun (Reuters) - El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, podría viajar a China para mantener un encuentro con Xi Jinping, informaron el jueves medios locales, aunque el Gobierno del país austral destacó que la visita aún no está confirmada.

"No hay nada, absolutamente nada confirmado. No solo de fecha, no está confirmada esa (reunión) bilateral. Lo que no quita que ocurra", señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa.

La información difundida por medios como el portal de noticias Infobae y el diario Clarín resulta relevante por la distante relación que mantienen los dos países, luego de que el ultraderechista Milei dijera durante su campaña electoral en 2023 que no negociaría con naciones comunistas como China.

(Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Eliana Raszewski y Lucila Sigal)

