Presidente argentino Milei visitará Reino Unido en abril o mayo: funcionario

BUENOS AIRES, 29 dic (Reuters) - El presidente argentino Javier Milei visitará el Reino Unido en abril o mayo, según un funcionario de la oficina presidencial.

La confirmación de la visita es avalada por un informe publicado el lunes por el periódico británico The Telegraph que señala que Milei planeaba visitar Gran Bretaña.

La oficina del presidente no proporcionó detalles sobre el propósito de la visita ni con quién se reuniría Milei.

The Telegraph dio a conocer que Milei confirmó en una entrevista que se habían iniciado conversaciones para levantar la prohibición de venta de armas derivada del conflicto por las Islas Malvinas que se encuentran bajo control británico.

Milei ha sostenido anteriormente que Argentina debería intentar recuperar las islas a través de canales diplomáticos.

Argentina ha reclamado desde hace mucho tiempo la soberanía sobre las islas, por las cuales Gran Bretaña y Argentina libraron una guerra en 1982.

Las islas están ubicadas en el Atlántico Sur, a unos 600 kilómetros del territorio continental argentino.

(Reporte de Leila Miller; Traducido por Walter Bianchi Editado por Hernán Nessi)