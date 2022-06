Presidente argentino pide renuncia a ministro de producción tras disputa con vicepresidenta

BUENOS AIRES, 4 jun (Reuters) - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, le pidió el sábado la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas, dijeron a Reuters desde la oficina de la portavoz de presidencia.

El pedido de renuncia se conoce horas después de que se difundieran unas declaraciones en off (no oficiales) desde esa cartera donde se criticaban opiniones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La empresa estatal Energía Argentina, encargada de la ejecución de las obras energéticas del país, difundió en la mañana del sábado un comunicado con una captura de un mensaje en off distribuido por el ministerio a un grupo de periodistas en el que se cuestionaba a la vicepresidenta.

"A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta", dijo Energía Argentina en el comunicado.

Desde la oficina de la portavoz de presidencia, Gabriela Cerruti, se informó que aún no se definió al sucesor de Kulfas.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos (la alianza del Gobierno)", dijo Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

Alberto Fernández y su vicepresidenta, que mantienen una fría y distante relación, se reencontraron el viernes en público por primera vez en tres meses para la celebración de los 100 años de la petrolera estatal YPF.

Las disputas entre los dos funcionarios se basan en desacuerdos en torno a la política económica del país: mientras que el presidente pretende aplicar medidas amigables para los mercados como una lenta reducción del gasto público, Fernández de Kirchner pugna por aumentar salarios y subsidios sociales, que benefician principalmente a sus votantes de clase baja y media.

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter. "El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad", agregó.

(Reporte de Eliana Raszewski)