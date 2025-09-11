Presidente argentino veta ley de financiamiento a universidades: boletín oficial

BUENOS AIRES, 10 sep (Reuters) - El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó el miércoles por la noche una ley que establecía un incremento en las partidas presupuestarias para las universidades nacionales, según el boletín oficial.

La ley, aprobada por el Congreso el mes pasado, implica un costo para el Estado de 1,069 billones de pesos (US$750 millones), señaló el decreto.

"El impulso de una medida como la actual que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica", sostuvo el presidente.

(Reporte de Eliana Raszewski)