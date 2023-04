Presidente asamblea de ecuador dice que sería "inconstitucional" disolverla

QUITO, 18 abr (Reuters) - El titular de la Asamblea Nacional de Ecuador, Virgilio Saquicela, dijo el martes que una disolución del legislativo por parte del presidente Guillermo Lasso para evitar la votación de un juicio político en su contra sería "inconstitucional", debido al momento en que tomaría la decisión.

Los legisladores de oposición en la Asamblea Nacional han presionado por un juicio político desde el mes pasado. La Corte Constitucional del país dio luz verde para seguir con el proceso por el supuesto delito de peculado, que podría terminar con la censura o la destitución de Lasso.

La comisión de Fiscalización, que lleva adelante el juicio, inició el martes las comparecencias dentro del proceso. Sin embargo, Lasso podría disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones generales anticipadas para evitar ser destituido, argumentando que los legisladores estarían bloqueando su plan de gobierno.

"Más allá de ilegal, sería inconstitucional porque no se está aplicando expresamente lo que dice la norma constitucional", añadió Saquicela. "¿Por qué no lo ha hecho hace seis meses o hace un año (...) por qué esperar el último día para ver si hay o no los votos?".

"La alternativa en este momento es que se procese el juicio político y que se llegue a su resolución en el momento correspondiente", dijo a periodistas.

Los legisladores opositores han dicho que tienen pruebas contundentes contra Lasso y pueden demostrar su responsabilidad política al permitir supuestas irregularidades en un contrato de transporte de crudo entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker Pool Company LLC.

Lasso presentó la noche del domingo su defensa argumentando que ese contrato fue suscrito antes de que asumiera el cargo en mayo del 2021 y realizó modificaciones el año pasado que evitaron un perjuicio económico para el Estado.

En medio del proceso, el mandatario sufrió un quebranto de salud el fin de semana. La oficina de prensa del gobierno dijo el martes en un comunicado que Lasso se encuentra estable y podría recibir el alta en las próximas 72 horas.

El ministro de Energía, Fernando Santos, y Luis Lavayen, gerente interino de la naviera petrolera Flopec, deben declarar el miércoles en las audiencias. Se espera que Lasso o su abogado testifiquen la próxima semana.

Los opositores a Lasso necesitarán 92 votos de la Asamblea de 137 miembros y donde no tiene una mayoría para destituirlo si el proceso llega a la etapa final.

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)

Reuters