Presidente bielorruso dice que misil hipersónico ruso Oreshnik fue desplegado en su país

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó el jueves que un misil hipersónico ruso de nueva generación, con capacidad nuclear, conocido como "Oreshnik", fue desplegado en su país.

Rusia presentó el arma el año pasado después de utilizarla para atacar la ciudad ucraniana de Dnipró, en una escalada durante el conflicto, que ya se acerca a su cuarto aniversario.

Moscú ya había desplegado armas nucleares tácticas en Bielorrusia en 2023 y afirmó que podría estacionar allí el "Oreshnik" para finales de 2025.

"El Oreshnik está en Bielorrusia desde ayer. Y va a entrar en servicio de combate", dijo Lukashenko en su discurso anual.

Bielorrusia, una exrepública soviética, es un aliado clave de Rusia. Moscú utilizó territorio bielorruso para lanzar su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

En agosto, el gobierno bielorruso señaló que practicaría el despliegue de misiles Oreshnik durante los ejercicios conjuntos Zapad-2025 ("Occidente-2025"), cerca de la frontera del flanco oriental de la UE y la OTAN.