Presidente boliviano pide "cárcel para quienes usen dinamita en las protestas"

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en La Paz, reportada por los principales medios de prensa bolivianos, tras las recientes protestas caracterizadas por bloqueos de carreteras y explosiones en el centro de la ciudad.

Paz reiteró el derecho constitucional a la protesta, pero aclaró que "existen límites infranqueables cuando están en juego la vida de las personas y el orden público", equiparando el uso de dinamita con actos de corrupción porque "lesiona la patria".

Estas declaraciones se producen tras los enfrentamientos del 22 de diciembre, cuando mineros detonaron explosivos durante las manifestaciones contra el Decreto 5.503, que abolió un subsidio a los combustibles vigente desde hacía 20 años.

El conflicto se calmó gradualmente tras la derogación del decreto y la adopción de nuevas medidas, que confirmaron el fin del subsidio e introdujeron medidas correctivas. Al mismo tiempo, el gobierno declaró la emergencia energética y social y autorizó temporalmente a particulares a importar combustible para garantizar el suministro en el país sudamericano. (ANSA).