Presidente Boric informa de 18 muertos en incendios en el sur de Chile y decreta toque de queda

El presidente Gabriel Boric actualizó el reporte de fallecidos en la serie de incendios forestales que arrasan el domingo el sur de Chile y lo cifró en 18 personas, al tiempo que decretó "toque de queda" nocturno en las localidades más afectadas.

"Tenemos un número hoy confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar", afirmó el mandatario, que viajó a la ciudad de Concepción para liderar las labores de combate de los incendios.

Las llamas, activadas por las altas temperaturas y fuertes vientos en el verano austral, han arrasado con varios sectores poblados de las regiones del Ñuble y Biobío, unos 500 km al sur de Santiago.