Presidente brasileño Lula visitará India la próxima semana, según ministerio de Exteriores indio

MUMBAI, 12 feb (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará una visita de Estado a la India del 18 al 22 de febrero, según informó el jueves el ministerio de Relaciones Exteriores de la India.

Las actividades de Lula incluirán una reunión bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, un banquete en su honor ofrecido por la presidenta india, Droupadi Murmu, y la asistencia a una cumbre sobre inteligencia artificial los días 19 y 20 de febrero, según el comunicado del Ministerio.

Lula visitó la India por última vez con motivo de la cumbre del G20 en septiembre de 2023.

(Reporte de Shilpa Jamkhandikar; edición de Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)