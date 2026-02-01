Presidente Cámara Representantes EEUU dice que cuenta con votos para poner fin a cierre Gobierno el martes

WASHINGTON, 1 feb (Reuters) - El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo el domingo que cree que cuenta con los votos republicanos necesarios para poner fin al cierre parcial del Gobierno para el martes.

"Estoy seguro de que lo conseguiremos al menos el martes. Tenemos el reto logístico de reunir a todo el mundo en la ciudad", afirmó en una entrevista con la cadena NBC, mientras persisten los problemas de transporte tras una tormenta de nieve que ha afectado a los desplazamientos en el sureste del país.

Estados Unidos entró el sábado en lo que se espera que sea una breve paralización del Gobierno federal, después de que el Congreso no aprobara un acuerdo para mantener la financiación de una amplia gama de operaciones. El Senado aprobó una partida de gastos el viernes.

Los legisladores republicanos y demócratas han estado trabajando para garantizar que el debate sobre la aplicación de las leyes de inmigración no perturbe otras operaciones gubernamentales.

Esto contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando ambos partidos se atrincheraron en sus posiciones en una disputa sobre la salud, lo que provocó un cierre que duró un récord de 43 días y costó a la economía estadounidense unos 11.000 millones de dólares.

El acuerdo aprobado por el Senado separaría al Departamento de Seguridad Nacional del paquete de gastos más amplio.

Esto permitiría a los legisladores aprobar la financiación de organismos como el Pentágono y el Departamento de Trabajo mientras se estudian nuevas restricciones para los agentes federales de inmigración, en medio de la polémica por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis.

Johnson dijo que "nuestra intención" es financiar todas las agencias excepto el DHS. "Luego tendremos dos semanas de negociaciones de buena fe para resolverlo".

(Reporte de Timothy Gardner; Editado en español por Javier Leira)