Presidente checo dispuesto a nombrar a Babiš primer ministro si se resuelve conflicto de interés

PRAGA (AP) — El presidente checo afirmó el miércoles que estaba listo para juramentar al multimillonario populista Andrej Babiš como primer ministro en el plazo de una semana, si el empresario aclara cómo planea evitar un conflicto de intereses que surgirá de sus negocios privados y su nuevo estatus político.

Una ley, enmendada en 2023 y criticada por Babiš y sus seguidores, endureció la legislación del país sobre conflictos de intereses para evitar que los políticos combinen riqueza y poder, y prohibió la transferencia de propiedad a fondos fiduciarios o familiares como era posible antes.

Babiš posee unas 200 empresas bajo el conglomerado Agrofert y tiene fuertes inversiones en el sector salud. También debe cumplir con los requisitos de la ley de conflicto de intereses, de lo contrario las empresas no serían elegibles para subsidios estatales y de la Unión Europea.

El presidente Petr Pavel pidió a Babiš el mes pasado que formara un nuevo gobierno después de que su movimiento ANO (SÍ) ganara las elecciones parlamentarias. ANO y otros dos pequeños grupos políticos, el partido antiinmigrante Libertad y Democracia Directa y el partido de derecha Automovilistas por Sí Mismos, acordaron formar un gobierno de coalición mayoritaria.

Los partidos acordaron crear un gabinete de 16 miembros con ANO ocupando ocho puestos y el primer ministro. Los Automovilistas tendrían cuatro y el partido Libertad tres.

Durante una reunión con el presidente el miércoles, Babiš presentó su propuesta de gabinete y expresó que le gustaría tener su nuevo gobierno nombrado para mediados de diciembre. Pavel manifestó su deseo de reunirse con los candidatos.

La figura más controvertida sugerida por la coalición para unirse al gobierno fue Filip Turek, presidente honorario de los Automovilistas, quien fue criticado después de que un diario publicara algunas publicaciones de su página de Facebook, consideradas abiertamente racistas, homofóbicas y sexistas.

Turek se disculpó por algunas, pero negó haber publicado las otras.

Pavel rechazó su candidatura el miércoles, afirmando que no era elegible para convertirse en ministro del gobierno.

"La posición del presidente es que el Sr. Turek no debería ser miembro del gobierno", declaró Babiš después de la reunión.

El papel del presidente en la República Checa es en gran medida ceremonial, pero debe ratificar acuerdos internacionales y nombramientos del gabinete, incluido el primer ministro.

Los tres partidos que forman la coalición son críticos de la UE y rechazan varias de sus políticas, particularmente en materia de medio ambiente y migración. También se espera que desvíen al país de apoyar a Ucrania en su guerra contra la invasión de Rusia.

