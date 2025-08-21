Presidente chileno Boric critica "violencia en las barras" e "irresponsabilidad en la organización" de Independiente-U. de Chile
El presidente chileno, Gabriel Boric, criticó en la red social X los incidentes entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile que dejaron al menos 10 heridos, el miércoles en Buenos Aires.
El partido en el Libertadores de América, en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado al minuto 48 por la Conmebol debido a los violentos enfrentamientos en las tribunas del estadio.
"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", aseguró el mandatario chileno en X.
