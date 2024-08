Presidente chileno Boric dice no tener dudas de que Maduro ha intentado cometer fraude en Venezuela

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el miércoles que no tiene dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro intenta "cometer un fraude" al no presentar públicamente las actas de la elección presidencial de Venezuela del 28 de julio, en las que fue proclamado como ganador.

"No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiese mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente, hubiesen mostrado las actas", dijo Boric en una declaración en el palacio de La Moneda.

