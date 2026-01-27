Presidente chino llama a defender orden mundial basado en la ONU

El presidente Xi Jinping afirmó el martes que China busca defender el orden mundial basado en la ONU, en declaraciones formuladas al reunirse en Pekín con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo.

Sus comentarios fueron una respuesta al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de crear una nueva "Junta de Paz", que generó preocupaciones de que busca rivalizar con la ONU.

Reunidos en el Gran Salón del Pueblo, Xi dijo a Orpo que "China está dispuesta a trabajar con Finlandia para defender firmemente el sistema internacional que tiene a Naciones Unidas en su centro", según un comunicado del canal estatal CCTV.

China fue invitada a la junta de Trump pero no ha confirmado su participación, y Xi más bien ha insistido en la importancia del orden internacional centrado en la ONU.

Por su parte, Orpo dijo que esperaba discutir "cuestiones internacionales" y de "cooperación bilateral" con Xi.

El líder finlandés, en una visita de cuatro días, se une a varios gobernantes occidentales que han cortejado recientemente a China, en momentos que las políticas volátiles de Trump impulsan un giro de sus aliados.

Los presidentes de Canadá, Mark Carney, y Francia, Emmanuel Macron, visitaron Pekín las últimas semanas, mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, deberá llegar el miércoles.