Presidente chino pide una mayor inclusión de las mujeres en política

PEKÍN/HONG KONG, 13 oct (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, pidió el lunes una mayor representación de las mujeres en la política y el gobierno en una cumbre mundial sobre la mujer celebrada en Pekín, una medida que, dijo, garantizará que la igualdad de género esté "verdaderamente interiorizada" en la sociedad.

La "Reunión de líderes mundiales sobre la mujer", de dos días de duración y celebrada en colaboración con ONU Mujeres, tiene como objetivo seguir avanzando en el desarrollo de la mujer a nivel mundial, la igualdad de género y el desarrollo integral de la mujer, según informaron las autoridades.

Asisten líderes de Islandia, Sri Lanka, Ghana, Dominica y Mozambique, informaron los medios estatales.

Xi dijo que los países necesitan "ampliar los canales para que las mujeres participen en la toma de decisiones políticas, y promover la amplia participación de las mujeres en la gobernanza nacional y social".

La paz y la estabilidad son requisitos previos para el desarrollo integral de la mujer, afirmó Xi.

La cumbre se celebra en un momento en que China ha hecho grandes progresos en la educación de las mujeres, que representan alrededor del 50% de los estudiantes de enseñanza superior y alrededor del 43% de la población activa total.

Sin embargo, la falta de mujeres en política de alto nivel parece estar en contradicción con el amplio impulso del Partido Comunista para aumentar la representación femenina.

La ausencia de mujeres entre los altos cargos de China es preocupante, según declaró Naciones Unidas en 2023, al recomendar a China que adoptara cuotas mínimas y un sistema de paridad de género para acelerar la representación equitativa de las mujeres en el gobierno.

En 2022, por primera vez en 20 años, China no contaba con ninguna mujer entre los 24 miembros del politburó del país ni entre los siete miembros del comité permanente del politburó.

La década de Xi como secretario general del partido ha visto cómo disminuía el número de mujeres en la política y en las funciones de élite del Gobierno y cómo se ampliaban las diferencias de género en la población activa, según afirman académicos y activistas.

Xi afirmó en 2023 que las mujeres tienen un papel fundamental y deben establecer una "nueva tendencia familiar", mientras la nación se enfrenta al envejecimiento de la población y a un descenso récord de la tasa de natalidad.

no solo está relacionado con el propio desarrollo de la mujer, sino también con "la armonía familiar, la armonía social, el desarrollo nacional y el progreso nacional", afirmó.

