Presidente chino realiza una inusual visita a la convulsa región de Xinjiang

El presidente chino, Xi Jinping, arrancó este martes una inusual visita a Xinjiang, una región del noroeste de China poblada de numerosos grupos étnicos, incluyendo los uigures turcófonos, informó la agencia oficial Xinhua.

Esta convulsa región en el extremo oeste del país ha sido durante mucho tiempo escenario de atentados que han causado numerosas víctimas civiles.

El gobierno chino lleva a cabo allí desde hace una década una firme política de seguridad en nombre de la lucha contra el terrorismo, aunque grupos de derechos humanos lo denuncian como una represión contra la minoría uigur.

Xi llegó a la capital regional Urumqi para asistir a las celebraciones del 70º aniversario de la creación administrativa de la región autónoma uigur de Xinjiang, indicó Xinhua.

Tras su llegada, se reunió con representantes de todos los grupos étnicos y "expresó su esperanza de que todos unan sus esfuerzos y avancen juntos para construir un Xinjiang magnífico", añadió la agencia.

Grupos de derechos humanos han acusado a China de llevar a cabo una brutal represión contra los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang, con prácticas como trabajo forzado y campos de detención.

Pekín rechaza las denuncias de abusos e insiste en que sus acciones en Xinjiang han ayudado a combatir el extremismo y fomentar el desarrollo.

El estatus de región autónoma permite la cooficialidad de la lengua local con el chino y, en teoría, concede una mayor autonomía. En la práctica, la región sigue estando estrictamente controlada por Pekín.

