Presidente chino recibe a líderes de Rusia y Corea del Norte para desfile militar

El presidente chino, Xi Jinping, recibió el miércoles a sus invitados de honor Kim Jong Un y Vladimir Putin en el centro de Pekín para un enorme desfile militar, mostró la televisión estatal.

Xi estrechó la mano de sus invitados, el líder de Corea del Norte y presidente de Rusia, respectivamente, y los tres caminaron juntos por una alfombra roja hacia la Plaza de Tiananmen.

El norcoreano Kim se trasladó la víspera en tren desde su país hasta Pekín para participar en el desfile conmemorativo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los tres líderes han sido el centro de atención mundial por su encuentro para el desfile, en busca de señales sobre cómo interactúan entre sí.

El desfile es una oportunidad para que China muestre su poderío militar, con soldados marchando en formación, sobrevuelos aéreos y equipos de combate de alta tecnología exhibidos a lo largo de más de una hora en la céntrica Plaza de Tiananmen.

