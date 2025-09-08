Presidente chino Xi pide a los países BRICS que se resistan al proteccionismo

Pekín, 8 sep (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, instó el lunes a los países BRICS a salvaguardar el sistema multilateral de comercio y a resistirse a todas las formas de proteccionismo en su intervención en una cumbre virtual del grupo, informó el medio estatal Xinhua.

Xi también instó a las naciones BRICS a aprovechar sus propias ventajas y profundizar la cooperación en diversos campos, incluyendo el comercio y la economía, las finanzas y la tecnología.

"Cuanto más estrechamente cooperen los países BRICS, más confianza, opciones y resultados efectivos tendrán a la hora de afrontar los riesgos y desafíos externos", dijo Xi. (Reporte de Yukun Zhang, Shi Bu y Ryan Woo)