Presidente colombiano anuncia reunión con Trump en EEUU el 3 de febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el 3 de febrero, en medio de una desescalada de tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios.

"Será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión", dijo Petro el miércoles durante una reunión televisada con sus ministros.

Trump y Petro protagonizaron una agria confrontación verbal el año pasado y la tensión escaló tras el ataque estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, con amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia. Ambos bajaron el tono la semana pasada tras una llamada telefónica en la que acordaron limar asperezas.