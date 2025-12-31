Presidente colombiano dice que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano de Maracaibo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo, a la que vinculó con la guerrilla colombiana ELN.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su país destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque terrestre de su ofensiva contra los carteles de drogas en América Latina.

"Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína (...) Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela", dijo Petro en X.